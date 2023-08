Mundial Femenino: Estados Unidos encara un duro escollo con Suecia

El otro duelo de altos quilates del segundo día de octavos tendrá esta noche a Países Bajos, ganadora del Grupo E, frente a una aguerrida selección de Sudáfrica que se ganó el pase a segunda ronda con un victoria ante Italia.

Lea más: Más de 1.715.000 entradas vendidas para la Copa Mundial Australia y Nueva Zelanda

Las estadounidenses llegaron al Mundial de Australia y Nueva Zelanda con el cartel de favoritas a ganar un histórico tercer título consecutivo. Pero el equipo de Vlatko Andonovski avanzó a octavos a duras penas tras un empate sin goles ante la debutante Portugal, dejando dudas sobre su capacidad de levantar la copa.

El duelo ante Suecia ya es un clásico femenino, con partidos en los últimos cinco Mundiales en fase de grupos. Las estadounidenses han ganado tres y las suecas uno, mientras que el otro encuentro terminó en empate.

“Siento que no sería un Mundial si no enfrentamos a Suecia” , declaró la capitana estadounidense Lindsey Horan. Suecia es tercera en el ránking FIFA, alcanzó semifinales del Mundial de Francia-2019 y ganó plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021.

Así, su partido contra Estados Unidos, número uno en el ránking FIFA, dejará sin opciones a uno de los dos pesos pesados del fútbol femenino.

-Partidos para hoy: 01:00 Suiza vs. España. 04:00 Japón vs. Noruega. 22:00 Países Bajos vs. Sudáfrica.

-Para mañana: 05:00 Suecia vs. Estados Unidos.

* TV. Todos los partidos en directo por Tigo Sports 3.

DT de Zambia acusado de tocar senos de jugadoras

La FIFA dijo ayer que investiga una queja por “mala conducta” en el equipo femenino de Zambia durante el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y prometió duros castigos si se demuestran las acusaciones.

La organización no ofreció detalles de la denuncia, alegando motivos de confidencialidad, pero distintos medios dijeron que el incidente atañe al entrenador Bruce Mwape por presuntamente tocar los senos de las jugadoras.

“Podemos confirmar que hemos recibido una queja en relación al equipo nacional femenino de Zambia y que está siendo actualmente investigada” , dijo un portavoz del ente gestor del fútbol mundial.

“La FIFA se toma muy seriamente cualquier alegación de mala conducta y tiene implementado un proceso claro para cualquiera en el fútbol que quiera informar de un incidente” , agregó.

Las alegaciones de abusos sexuales en el equipo femenino de Zambia emergieron en redes sociales el año pasado. Durante el actual torneo, su entrenador enfrentó numerosas preguntas sobre estas acusaciones, que él rechaza y define como “falsas” .

La FIFA subrayó que las denuncias por abusos se gestionan bajo la máxima confidencialidad. “Cuando es establece la culpa, la FIFA toma las sanciones más fuertes posibles, incluyendo la exclusión de personas del deporte de por vida. Nuestro historial lo demuestra” , dijo el portavoz.

Zambia resultó eliminada en la fase de grupos del torneo en Australia y Nueva Zelanda. Encajó importante derrotas contra España y Japón, pero luego consiguió su primera victoria mundialista ante Costa Rica por 3-1.