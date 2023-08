La Premier League reconoce que fue penal del arquero Onana y castiga a los árbitros

El Colegio de Árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés) reconoció que la acción de André Onana, portero del Manchester United, en la que se llevó por delante a un jugador del Wolverhampton Wanderers, debería haber sido castigada con un penal.

El árbitro Simon Hooper, el VAR Michael Salisbury y el asistente del VAR Richard West no volverán a pitar por tiempo indefinido después de no señalar el penal cometido por Onana en el descuento, que podría haber sido el empate.

El meta del United, que debutaba, dio un puñetazo a Sasa Kalajdzic al intentar despejar un balón en los últimos minutos y, pese a que la acción fue revisada por el VAR, no se concedió un penal al Wolves, que acabó perdiendo el partido por 1-0, gracias a un gol de Raphael Varane.

Jon Moss, jefe de árbitros, pidió perdón después del partido al técnico afectado, Gary O’Neil, que dijo entender la presión del árbitro con dudas y en Old Trafford, pero no que el VAR no actuara.