Arranca el segundo torneo del año en Argentina con presencia de 32 paraguayos

La Copa de la Liga contará también con el desembarco de importantes figuras, entre las que brilla el crack uruguayo Edinson Cavani, que llegó a Boca tras varias temporadas en Europa.

Además, Racing contrató a los colombianos Roger Martínez y Juan Fernando Quintero, mientras que River repatrió al habilidoso Manuel Lanzini, tras varios años en la Premier League inglesa.

El equipo de la banda roja viene de conquistar la Liga Profesional de manera holgada, con un par de fechas de anticipación. Sin embargo, el panorama se opacó poco después de la obtención de ese certamen, porque River se quedó sin la Libertadores en una dramática tanda de penales frente al brasileño Inter de Porto Alegre.

* Los 28 equipos fueron divididos en dos zonas de 14, con 13 fechas, más una jornada interzonal dedicada a los clásicos, como el tradicional Boca-River.

* Los 4 primeros de cada grupo se clasificarán a los cuartos de final que serán a partido único, al igual que las semifinales y final (16 de diciembre).

* Partidos de la primera fecha. Hoy: 18:30 Belgrano-Estudiantes LP (TyC).

Mañana: 15:30 Defensa-Godoy Cruz (TyC); 18:00 Unión-Racing; 20:00 Boca-Platense (ESPN).

Sábado: 15:30 Independiente- Colón; 18:00 Gimnasia-Talleres; 20:00 Vélez-Barracas Central.

Domingo: 13:00 Arsenal- Instituto; 15:00 Sarmiento- Tigre; 15:15 Rosario Central-Atl. Tucumán; 17:30 Lanús-San Lorenzo; 20:00 Argentinos-River (ESPN).

Lunes: 17:00 Huracán- Banfield; 19:30 Newell’s- Central Córdoba.

Robert Rojas, de River a Tigre

El zaguero Robert Rojas, de 26 años, decidió anoche dejar el equipo de River Plate y jugar a préstamo un año en en conjunto de Tigre, donde compartirá vestuario con otros dos paraguayos: el delantero Blas Armoa y el arquero Santiago Rojas.

Hace rato que Rojas tenía deseos de abandonar River, ya que no entraba mucho en los planes del nuevo entrenador Martín Demichelis. En principio tenía todo arreglado para jugar en Vasco da Gama, pero al final no hubo acuerdo entre los clubes. Después surgió el interés de Vélez Sarsfield, pero al final el ex Guaraní se inclinó por la propuesta de Tigre.

Con 32 paraguayos

* Alfredo Amarilla, volante de 21 años, procedente de Tacuary, firmó ayer contrato por un año con Arsenal de Sarandí, convirtiéndose en el 32° paraguayo inscrito para el nuevo torneo argentino.

* Los 32 paraguayos distribuidos en 20 clubes: Rodrigo Bogarín, Darío Cáceres, Ángel Benítez (Defensa y Justicia), Cristian Núñez (Godoy Cruz), Bruno Valdez (Boca), Ronaldo Martínez, Miguel Jacquet (Platense), Javier Báez (Independiente), Alberto Espínola, Carlos Arrúa, Jorge “Conejo” Benítez (Colón).

Ramón Sosa (Talleres), José Florentín (Vélez), Alfredo Amarilla (Arsenal), Juan Franco (Instituto), Fernando “Chapa” Martínez (Sarmiento), Blas Armoa, Santiago Rojas, Robert Rojas (Tigre), Alan “Coyote” Rodríguez (Rosario Central), Wilson Ibarrola, Marcelo González (Atl. Tucumán), José Canale, Juan José Cáceres (Lanús).

Adam Bareiro, Iván Leguizamón (San Lorenzo), Gabriel Ávalos, Juan Cardozo (Argentinos Juniors), David Martínez (River), Gustavo Velázquez, Jorge Recalde (Newell’s), Benjamín Rollheiser (Estudiantes).