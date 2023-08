Cristiano Ronaldo llega a los 849 goles en su carrera profesional

El equipo de Luis Castro, en el que también militan jugadores como Sadio Mané, Aymeric Laporte o Marcelo Brozovic, ha arrollado a un Al-Shabab que en la primera parte ya perdía por tres goles.

El equipo en el que milita el centrocampista argentino ex del Sevilla Ever Banega, que fue expulsado por una entrada en la segunda parte, no pudo con un Ronaldo inspirado que marcó dos tantos de penalti y que asistió a Mané en el tercero. El cuarto gol lo metió el defensa Sultan Al-Ghannam en los últimos 10 minutos.

El equipo de Riad gana así su segundo partido de la Liga Árabe, en la que ocupa la sexta posición con 6 puntos.

* El Al-Ahli derrotó 2-0 al Al-Tai de Ha´il con goles de Riyad Mahrez y Franck Kessié y alcanzó en la cima al Al Ittihad de Karim Benzema, con 12 puntos para cada uno.

* Cristiano se afirma como el máximo artillero del fútbol mundial con 849 goles: Sporting Lisboa (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al-Nassr (25), Portugal (123).

* Lionel Messi está en 2° lugar con 818 goles: Barcelona (672), París SG (32), Inter Miami (11), Argentina (103).