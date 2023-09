Copa Argentina: Boca, Huracán y Estudiantes LP pasan a cuartos de final

Sergio ‘Chiquito’ Romero se erigió nuevamente como el héroe de Boca Juniors en los penales al atajar dos disparos en la definición ante Almagro, que le permitió al Xeneize vencer ayer por 3-4, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y acceder a los cuartos de final de la Copa Argentina y citarse con Talleres de Córdoba.

Boca, que tuvo entre los suplentes al zaguero paraguayo Bruno Valdez, se puso en ventaja en el primer tiempo con los tantos del debutante Ezequiel Bullaude (26′) y de Lucas Blondel (45′). Pero el equipo de la segunda división logró igualar 2-2 a través del uruguayo Facundo Silvera (59′) y Agustín Maidana (74′) para forzar la definición desde las doce pasos.

En los penales, Romero le contuvo los disparos a Nahuel Basualdo y Agustín Maidana para que Boca ganara por 3-4 y avanzara a los cuartos de final. En esta instancia lo esperará el Talleres de Córdoba de Ramón Sosa, que derrotó también por penales a Colón de Santa Fe.

Huracán y Estudiantes

El sábado, Huracán, con el paraguayo Marcelo Pérez de titular, goleó por 5-3 a Racing Club y enfrentará en cuartos de final a Estudiantes de La Plata, que ganó 3-1 en penales a Independiente, tras empate 1-1.

Los cuartos de final:

* Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever.

* San Lorenzo vs. San Martín de San Juan.

* Huracán vs. Estudiantes de La Plata.

* Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba.

La Copa Argentina ya consagró en cuatro oportunidades a Boca Juniors (1969, 2011/12, 2014/15, 2019/20), tres a River Plate (2015/16, 2016/17, 2018/19) y una a Rosario Central (2017/18), Arsenal de Sarandí (2012/13), Huracán (2013/14) y Patronato de Paraná (2022).