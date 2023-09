Messi está en condiciones de jugar ante Bolivia, afirma Scaloni

La selección argentina, con su capitán, Lionel Messi, a la cabeza, viajó anoche rumbo a Bolivia, donde afrontará mañana el segundo duelo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 contra la Verde.

En la rueda de prensa previa al viaje, el seleccionador, Lionel Scaloni, confirmó la presencia de Messi en la delegación, después de que fuese sometido a unas pruebas médicas tras el partido contra Ecuador, en el que pidió el cambio por unas molestias.

“Se entrenó diferenciado, pero está en condiciones. Faltan dos días para el partido y tomaremos la decisión mañana lunes o el mismo martes. El plantel está bien. Cuando lleguemos allá y empecemos a adaptarnos veremos cómo va todo”, señaló Scaloni en rueda de prensa, antes de viajar a La Paz.

Sobre la posibilidad de que Messi sea titular, al igual que el defensor Cristian “Cuti” Romero, quien entrenó diferenciado, el DT insistió que “los dos están en condiciones para afrontar el partido”, pero matizó: “Luego veremos si están desde el inicio” .

La Paz, destino de riesgo

Argentina viajó dos días antes del partido. “Lo hicimos así el año pasado y no es que repetimos porque se ganó, sino porque no hay una ciencia exacta para esto. Lo hacemos así porque preferimos que, si se sufre la altura, podemos sufrirlo de otra manera, y no necesariamente por el resultado de la otra vez” .

“Todos los equipos que van ahí tienen dificultad, es un tema que no va a cambiar. Hay una dificultad añadida, pero no nos vamos a quejar”, aclaró Scaloni.

En la primera fecha, la Albiceleste se impuso por 1-0 a Ecuador en Buenos Aires, mientras que su rival del próximo martes, Bolivia, cayó en Brasil por 5-1 ante la Verdeamarela.