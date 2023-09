Hoy, turno del Real Madrid y del Bayern

Fichaje estrella del campeón alemán, Harry Kane se estrenará con el Bayern en Champions en el Allianz Arena y lo hará frente a un viejo conocido, el Manchester United. El exjugador del Tottehnam, que cambió la Premier League por la Bundesliga en busca de títulos, no guarda buenos recuerdos de sus duelos contra los ‘Red Devils’: en 19 partidos contra el United como jugador de los ‘Spurs’ el capitán de Inglaterra solo ganó seis y apenas marcó cinco goles.

Lea más: La segunda búsqueda de la decimoquinta se inicia con un duelo inédito

Otro jugador que cambió este verano de club para ganar títulos es el inglés Jude Bellingham, que pasó del Borussia Dortmund al Real Madrid, con el que el miércoles regresará a Alemania, pero no para enfrentarse a su antiguo club, sino al más modesto Unión Berlín, que debuta en la competición contra el equipo más laureado. El inicio de la etapa de Bellingham con su nuevo club no ha podido ser mejor. El centrocampista ha marcado 5 goles en otros tantos partidos de Liga.

Programa de partidos para hoy:

* Grupo A: 12:45 Galatasaray vs. FC Copenhague (Star+); 15;00 Bayern Munich - Manchester United (SNT y ESPN).

* Grupo B: 15:00 Arsenal vs. PSV Eindhoven (Star+); 15:00 Sevilla vs. Lens (ESPN4);

* Grupo C: 12:45 Real Madrid vs. Unión Berlín (ESPN2); 15:00 Sporting Braga vs. Napoli (ESPN3).

* Grupo D: 15:00 Benfica vs. Salzburgo (Star+); 15:00 Real Sociedad vs. Inter (ESPN2).