Uruguay “está en condiciones” de vencer a Colombia y a Brasil, asegura Bielsa

La Celeste se medirá ante Colombia el próximo jueves 12 en Barranquilla y ante Brasil el martes 17 en Montevideo, tras ganarle 3-1 a Chile de local y perder 2-1 ante Ecuador en Quito, al iniciarse el mes pasado la clasificatoria hacia la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

El viernes, en rueda de prensa previo a la partida de Uruguay a Colombia, Bielsa se mostró optimista sobre ambos choques. “Para los dos partidos Uruguay está en condiciones de soñar o de competir aspirando legítimamente a superar al oponente”, señaló.

Bielsa dijo estar convencido de que su ilusión de “ganar en Colombia” y de “ser mejores que Brasil” tiene el “respaldo” del “diseño del equipo”.

El DT argentino consideró que las dificultades de los celestes en Barranquilla serán similares a las que encontró en Quito, y confió en que el partido contra Ecuador sirva para superarlas.

“El objetivo va a ser el mismo. Vamos a tratar de protagonizar, atacar, jugar en campo rival, no especular y que el déficit que pudiéramos tener que resolver podamos hacerlo”, dijo.

Bielsa reconoció el “peso muy, muy grande” de cada partido de Eliminatorias, y asumió la responsabilidad de la derrota en Ecuador, donde consideró que el rendimiento físico con respecto al encuentro con Chile “fue un 30% más bajo”.

“Era un partido que estábamos en condiciones de ganar, pero que no merecimos ganar. No fue una injusticia no haberlo ganado. Fue justo que el rival haya ganado” , sostuvo.

Consultado sobre la preparación para jugar contra Brasil, Bielsa subrayó que Uruguay está a la altura.

“La mitad de los jugadores de Uruguay son comparables con la mitad de los jugadores brasileños (...) Entonces, si la mitad del equipo es discutible ya hay mucho espacio para la ilusión” , sostuvo. De Uruguay, destacó los “aspectos de dinámica, movilidad, ritmo, asociación colectiva para la construcción del juego” .

Sobre la convocatoria de jugadores para la nueva doble fecha, Bielsa reiteró lo que ya adelantó antes del debut celeste en septiembre.

“Prefiero expresar los jugadores convocados cuando han jugado el último partido previo a la convocatoria y no hay ningún motivo que me impida a mí decidir la participación”, dijo.