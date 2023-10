Un juvenil salva al Barcelona a seis días del Clásico

El chaval saltó al campo en el minuto 79 y en su primera acción corrió al espacio para que Joao Felix le leyera el desmarque. Definió casi sin ángulo, con clase, para escribir la gran historia de la jornada en el fútbol español.

Lea más: 10 datos de la jornada 10

“No me lo creo, me falta el aire, estoy disfrutando el momento. Esto no se imagina, llevo trabajando toda la vida, aprovechando las oportunidades y creo que lo he conseguido. Esta noche no dormiré” , dijo Guiu.

Lea más: Girona, estelar, y Barca, gracias a Guiu, comprimen la cabeza a las puertas del clásico

“He pensado en él porque tiene gol, chispa y me gusta personalmente. No tengo problemas en mirar en casa. Todo lo contrario. Doy la confianza que me dieron a mí con 17-18 años” , explicó su técnico Xavi Hernández.

Lea más: Griezmann logra un triplete y se sitúa a un gol de Bellingham

En las categorías inferiores del Barcelona desde que tiene siete años, su eléctrico debut permite al equipo azulgrana llegar al Clásico ante el Real Madrid (1º) , en seis días, a un punto de su gran rival y del Girona (2º) , el sorprendente invitado en la cima de la Liga.

Pero el triunfo no responde a los interrogantes sobre el momento de forma de los azulgranas. Lastrado por las bajas, hasta seis, entre ellas las de Robert Lewandowski, Pedri, Frenkie De Jong y Raphinha, al equipo de Xavi le cuesta encontrar su identidad en el campo.

* Marc Guiu (17 años y 291 días) es el jugador más joven en debutar con gol con el Barcelona en La Liga. Solo ha necesitado 34 segundos (ingresó en el 78′41″ y ha marcado en el 79′15″).

* El paraguayo Omar Alderete (Getafe) ingresó a los 46′ en el empate 1-1 ante el Betis.

Resultados y goleadores:

* Osasuna 2-Granada 0. Goles: 11′, 59′ Ante Budimir, el 2° de penal (O). Exp: 76′ Lucas Boyé (G). Ast: 19.739.

* Real Sociedad 1-Mallorca 0. Gol: 64′ Brais Méndez (RS). Ast: 31.279.

* Getafe 1-Betis 1. Goles: 1′ Marc Roca (B); 17′ Borja Mayoral (G). Ast: 13.926.

* Sevilla 1-Real Madrid 1. Goles: 74′ David Alaba, en contra (S); 78′ Dani Carvajal (RM). Ast: 41.212.

* Celta Vigo 0-Atlético Madrid 3. Goles: 29′, 64′, 70′ Antoine Griezmann, el 1° de penal (AM). Exp: 25′ Iván Villar (CV). Ast: 20.282.

* Las Palmas 0-Rayo 1. Gol: 90+2′ Bebé, de penal (R). Incidencia: 34′ El Haddadi (LP) falló un penal. Exp: 90+4′ Óscar Valentín (R). Ast: 24.548.

* Girona 5-Almería 2. Goles: 2′, 24′ Leo Baptistao (A); 37′ Iván Martín, 39′ y 43′ Artem Dovbyk, 71′ Sávio, 85′ Cristhian Stuani (G). Ast: 12.844.

* Villarreal 1-Deportivo Alavés 1. Goles: 48′ Samuel Omorodion (DA); 65′ Gerard Moreno, de penal (V). Ast: 17.498.

* Barcelona 1-Athletic Bilbao 0. Gol: 80′ Marc Guiu (B). Ast: 38.194.

-Hoy: 16:00 Valencia vs. Cádiz (por ESPN2).

-Goleadores: Con 8 goles: Jude Bellingham (Real Madrid). Con 7: Antoine Griezmann (Atl. Madrid).