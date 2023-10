Newcastle tropieza y los favoritos cumplen en la Champions

Fue una jornada sin sorpresas ni sobresaltos para los principales nombres. Erling Haaland registró un doblete para el Manchester City y Kylian Mbappé anotó un gol para el PSG.

En el St James’ Park, el Dortmund, tras perder con el París SG y empatar ante el Milan, consiguió su primera victoria en Europa y rebajó la euforia del Newcastle, que venía con el pecho hinchado después de hacerle cuatro goles al PSG en este mismo escenario.

Esta vez, las ‘Urracas’ no estuvieron tan incisivas como ante los parisinos y pagaron la falta de definición ante un Gregor Kobel que estuvo espectacular.

* El paraguayo Miguel Almirón (Newcastle) corrió toda la cancha, buscó el gol, pero estuvo impreciso, al igual que sus compañeros. Un tiro al arco, 2 pases claves, 5 recuperaciones y completó los 90 minutos.

* Haaland ha roto su mayor sequía sin marcar en Champions: 5 partidos (543 minutos). Ya suma 37 goles, desempató con Cavani en la 18ª posición de máximos anotadores en Champions, que lidera Cristiano Ronaldo con 141 goles.

* Pep Guardiola lleva ya 16 partidos invicto en la Champions. Es la racha más larga de la carrera del actual DT del Manchester City.

* Con 40 años y 242 días, Pepe, zaguero del Porto, se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en disputar un partido de Champions.

GRUPO E:

* Feyenoord 3-Lazio 0. Goles: 31′ y 74′ Santiago Giménez, 45+2′ Ramiz Zerrouki (F); 83′ Pedro Rodríguez, de penal (L). Ast: 44.031.

* Celtic 2-Atlético Madrid 2. Goles: 4′ Kyogo Furuhashi, 28′ Luis Palma (C); 25′ Antoine Griezmann, 53′ Álvaro Morata (AM). Exp: 82′ Rodrigo De Paul (AM). Ast: 55.844.

Posiciones: Feyenoord 6, Atl. Madrid 5, Lazio 4, Celtic 1. Próxima fecha (Nov 7): Lazio-Feyenoord; Atlético-Celtic.

GRUPO F:

* Newcastle 0-Borussia Dortmund 1. Gol: 45′ Félix Nmecha (BD). Ast: 52.024.

* París SG 3-AC Milan 0. Goles: 32′ Kylian Mbappé, 53′ Randal Kolo Muani, 89′ Lee Kang-in (PSG). Ast: 45.962.

Posiciones: París SG 6, Dortmund 4, Newcastle 4, AC Milan 2. Próxima fecha (Nov 7): Dortmund- Newcastle, Milan-París SG.

GRUPO G:

* Young Boys 1-Manchester City 3. Goles: 48′ Manuel Akanji, 67′ y 86′ Erling Haaland, el primero de penal (MC); 52′ Mechak Elia (YB). Ast: 31.500.

* Leipzig 3- Estrella Roja 1. Goles: 12′ David Raum, 59′ Xavi Simons, 84′ Dani Olmo (L); 70′ Marko Stamenic (ER).

Posiciones: Manchester City 9, Leipzig 6, Young Boys 1, Estrella Roja 1. Próxima fecha (Nov 7): City-Young Boys, Estrella Roja-Leipzig.

GRUPO H:

* Barcelona 2- Shakhtar Donetsk 1. Goles: 28′ Ferran Torres, 36′ Fermín López (B); 62′ Georgiy Sudakov (Sh). Ast: 41.409.

* Royal Amberes 1-FC Porto 4. Goles: 37′ Alhassan Yusuf (RA); 46′, 69′ y 84′ Evanilson, 54′ Stephen Eustaquio (P). Ast: 13.651.

Posiciones: Barcelona 9, Porto 6, Shakhtar 3, Royal Amberes 0. Próxima fecha (Nov 7): Shakhtar-Barcelona, Porto-Royal.