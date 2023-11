Golazo de Ronaldo Martínez para Platense en la Copa de la Liga argentina

A los 89′, Ronaldo anotó de chilena ante el golero compatriota Santiago Rojas para darle el empate a Platense, que se ilusiona con clasificar a cuartos de final. Fue su tercer tanto en este torneo y el sexto en el año en 34 partidos con el Calamar.

Boca Juniors consiguió un triunfo agónico 1-0 sobre Newell’s por la Copa de la Liga argentina, en un partido en el que el delantero uruguayo Edinson Cavani salió lesionado, a pocos días de una nueva doble fecha por las clasificatorias sudamericanas para el Mundial-2026.

En un cotejo de desarrollo discreto, Boca mantuvo el juego poco lucido de los últimos meses, aunque se quedó con los tres puntos con un penal anotado por el uruguayo Miguel Merentiel a los 89 minutos.

Cuando promediaba el segundo tiempo, Cavani pidió el cambio por una dolencia muscular y puso en riesgo su regreso a la Celeste que conduce Marcelo Bielsa, quien había reservado por primera vez al histórico delantero desde que asumió el cargo a principios de 2023.

Tras el partido, el entrenador interino de Boca, Mariano Herrón, comendó que “Cavani está con una molestia en el cuádriceps, veremos si necesita estudios (médicos) o no” .

River Plate, en tanto, perdió el sábado 3-1 con Rosario Central pero se mantuvo en la primera posición de la Zona A, junto con Huracán (ganó 1-0 a Arsenal) e Independiente (igualó 0-0 con Banfield).

La victoria, de todos modos, no le alcanza a Boca para seguir en carrera en la Copa de la Liga, ya que no tiene chances de llegar a los cuartos de final, aunque sí conserva algunas posibilidades de llegar a la Copa Libertadores 2024 por la tabla anual, aunque no depende de sí mismo, y debería jugarse a todo o nada en ganar la Copa Argentina, donde está en semifinales

<b>* Los paraguayos:</b>

Adam Bareiro (San Lorenzo) brindó asistencia para el gol del triunfo de su equipo y fue amonestado. José Canale (Lanús) fue expulsado a los 45′.

También fueron titulares Cristhian Ocampos (Central Córdoba, hasta los 45′), Gabriel Ávalos (Argentinos), José Florentín (Vélez, hasta los 85′), Alan Rodríguez (Rosario Central, hasta los 45′), Juan José Cáceres (Lanús), Rodrigo Bogarín (Defensa, hasta los 77′), Jorge Recalde (hasta los 45′) y Gustavo Velázquez (Newell’s), Santiago Rojas y Robert Rojas (Tigre), Ronaldo Martínez (Platense), Javier Báez (Independiente).

Ingresaron Marcelo Pérez (Huracán, a los 90′), Ramón Sosa y Matías Galarza (Talleres, a los 54′ y 84′), Ángel Cardozo (Colón, a los 83′), Iván Leguizamón (San Lorenzo, a los 37′), Blas Armoa (Tigre, a los 77′), Miguel Jacquet (Platense, a los 67′).

Entre los suplentes, Juan Patiño (Central Cba), Marcelo González y Wilson Ibarrola (Atl. Tucumán), Juan José Cardozo (Argentinos), Giovanni Bogado (Rosario Central), Alfredo Amarilla (Arsenal), Blas Riveros (Talleres), Carlos Arrúa y Jorge Benítez (Colón), Darío Cáceres (Defensa), Bruno Valdez (Boca),

* Resultados. Viernes: Central Córdoba 0-Estudiantes 1; Gimnasia 1-Atl. Tucumán 2. Sábado: Argentinos 1-Vélez 1; Rosario Central 3-River 1; Lanús 0-Racing 2; Huracán 1-Arsenal 0. Domingo: Colón 3-Talleres 0; Defensa 0-San Lorenzo 1; Tigre 1-Platense 1; Boca 1-Newell’s 0; Belgrano 4-Unión 1; Independiente 0-Banfield 0.

Hoy: 19:00 Sarmiento-Godoy Cruz; 21:00 Instituto-Barracas Central.

* Posiciones: Zona A: River 23, Huracán 23, Independiente 23, Colón 20, Rosario Central 20, Banfield 20, Vélez 19, Instituto 18, Colón 17, Atl. Tucumán 17, Gimnasia 15, Talleres 14, Argentinos 13, Arsenal 13, Barracas 12.

Zona B: Godoy Cruz 21, Belgrano 21, Racing 21, Central Córdoba 19, Platense 17, Estudiantes 16, Newell’s 15, Sarmiento 15, Boca 15, San Lorenzo 15, Defensa 14, Unión 13, Tigre 13, Lanús 11.

* Los 4 primeros de cada zona avanzan a los cuartos de final.