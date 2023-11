El Puebla de Olmedo logra el último boleto directo a cuartos en México

Por su parte, el León, que se impuso por 2-1 a Juárez se clasificó al Play In, una repesca para repartir los últimos dos cupos.

* Avanzaron directo a cuartos los 6 primeros: el América de Richard Sánchez (40 pts), Monterrey (33), Tigres (30), Pumas (28), Guadalajara (27) y el Puebla (25).

* Al Play In van los equipos del 7° al 10° puestos: San Luis (23 pts), León (23), Santos Laguna (23) y el Mazatlán de Josué Colmán y Luis Amarilla (22).

* Cómo se juega Play In: San Luis se enfrentará con León. El ganador asegura el 7° lugar en los Cuartos. El perdedor tendrá una oportunidad más de clasificarse en un choque con el vencedor de la serie entre Santos Laguna y Mazatlán.

* Emparejamientos de 4tos de final: América (1°) vs. 8° clasificado; Monterrey (2°) vs. 7° clasificado; Tigres (3°) vs. Puebla (6°); Pumas (4°) vs. Guadalajara (5°).