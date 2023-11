Un polémico penal priva del triunfo al Newcastle ante PSG en la Champions

Las Urracas ganaban desde el minuto 25′ gracia a un gol del sueco Alexander Isak, quien aprovechó un rebote dado por el arquero Donnarumma tras un remate de zurda de Almirón. Miggy, que también colaboró en tarea defensiva, tuvo otros disparos y fue amonestado a los 83′.

Lea más: El PSG se aferra a un penal en el descuento ante el Newcastle

El árbitro polaco Szymon Marciniak añadió 8 minutos en una decisión controvertida ya que no se perdió mucho tiempo. Newcastle no hizo cambios. Y en el 96′ señaló penal por una mano de esas que, por golpear antes en el cuerpo del infractor, no se señalan. Marciniak acudió al VAR y estimó que la acción era merecedora de la pena máxima y Mbappé no falló desde los once metros para poner el 1-1.

Newcastle buscará la clasificación en la última fecha de local ante Milan, pero necesita además un tropiezo del PSG ante Dortmund, que ayer se clasificó al ganar 3-1 al equipo italiano.

Resultados de la 5ª y penúltima fecha:

-GRUPO E:

* Lazio 2-Celtic 0. Goles: 82′ y 85′ Ciro Immobile (L). Ast: 50.555.

* Feyenoord 1-Atlético Madrid 3. Goles: 14′ Lutsharel Geertruida, en contra, 57′ Mario Hermoso, 81′ Santiago Giménez, en contra (AM); 77′ Mats Wieffer (F). Ast: 43.992.

Posiciones: Atl. Madrid 11 (C), Lazio 10 (C), Feyenoord 6, Celtic 1.

-GRUPO F:

* París SG 1-Newcastle 1. Goles: 25′ Alexander Isak (N); 90+8′ Kylian Mbappé, de penal (PSG) Ast: 46.935.

* Milan 1-Borussia Dortmund 3. Goles: 10′ Marco Reus, de penal, 59′ Jamie Bynoe-Gittens, 69′ Karim Adeyemi (BD); 37′ Samuel Chukwueze (M). Incidencia: 6′ Olivier Giroud (M) falló un penal. Ast: 75.292.

Posiciones: Dortmund 10 (C), París SG 7, Newcastle 5, Milan 5.

-GRUPO G:

* Manchester City 3-Leipzig 2. Goles: 13′ y 33′ Lois Openda (L); 54′ Erling Haaland, 70′ Phil Foden, 87′ Julián Álvarez (MC). Ast: 51.402.

* Young Boys 2-Estrella Roja 0. Goles: 9′ Kosta Nedeljkovic, en contra, 30′ Lewin Blum (YB). Ast: 31.500.

Posiciones: Man. City 15 (C), Leipzig 9 (C), Young Boys 4, Estrella Roja 1.

-GRUPO H:

* Shakhtar Donetsk 1-Royal Amberes 0. Gol: 12′ Matviyenko (Sh). Exp: 90+7′ Arbnor Muja (RA). Ast: 47.209.

* Barcelona 2- Porto 1. Goles: 30′ Pepé Aquino (P); 32′ João Cancelo, 57′ João Félix (B). Ast: 43.533.

Posiciones: Barcelona 12 (C), Porto 9, Shakhtar 9, Royal 0