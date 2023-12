Ederson, Courtois y Bono, candidatos a mejor arquero 2023 de la FIFA

No aparece en la terna el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, quien se adjudicó el The Best 2022 y este año ganó el Premio Lev Yashin, en la misma ceremonia de entrega del Balón de Oro, que se adjudicó Lionel Messi.

* Ederson fue decisivo en el histórico triplete logrado por el Manhester City de Pep Guardiola, que conquistó en 2023 la Liga Campeones, Premier y Copa de la FA.

* Courtois, antes de sufrir en agosto la grave lesión del ligamento cruzado que le mantiene durante meses apartado de los terrenos de juego, contribuyó de gran manera a la conquista de la Copa del Rey con el equipo madridista. Además, fue homenajeado por su país tras alcanzar las 100 internacionalidades con un lugar en el Paseo de la Fama.

* Bono, tras regresar con una brillante participación con la selección de Marruecos en el Mundial, ayudó al Sevilla a alzarse con la Liga Europa por séptima ocasión.

* El ganador se conocerá en la ceremonia que se celebrará en Londres el próximo 15 de enero.

* Se premia al portero más destacado del fútbol masculino entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.