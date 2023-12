Real Madrid contra Leipzig y Barcelona ante Napoli, en octavos de Champions

Los octavos se completarán con el Oporto-Arsenal, PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, Copenhague-Manchester City y Lazio-Bayern Múnich.

Los partidos de ida se disputarán el 13, 14, 20 y 21 de febrero, y los de vuelta el 5, 6, 12 y 13 de marzo.

Lea más: Openda, Xavi Simons y a la espera de Dani Olmo, las amenazas de un Leipzig renovado

Los equipos españoles finalizaron todos como líderes de sus grupos menos el Sevilla, vigente campeón de la Europa League, que fue colista, por lo que ni siquiera seguirá su camino europeo en la segunda competición continental.

Lea más: El Napoli de Mazzarri, un equipo en busca de sí mismo

Como líderes, entraron en el sorteo desde el bombo de los cabezas de serie, por lo que disputarán la vuelta de octavos en sus estadios.

* Una vez finalizada esta fase, se realizará otro sorteo para emparejar los cuartos de final y las semifinales.

* La final se jugará en el Estadio de Wembley, en Londres, el 1 de junio.

Calendario de octavos

* Martes 13 de febrero: Copenhague - Manchester City; Leipzig - Real Madrid.

Revancha, 6 de marzo.

* Miércoles 14 de febrero: París SG- Real Sociedad; Lazio - Bayern Múnich.

Revancha, 5 de marzo.

* Martes 20 de febrero: Inter - Atlético Madrid; PSV Eindhoven-Bor. Dortmund.

Revancha, 13 de marzo.

* Miércoles 21 de febrero: Porto - Arsenal; Napoli - Barcelona.

Revancha, martes 12 de marzo.

Europa League

Feyenoord-Roma, Milan-Rennes y Shakhtar Donetsk-Olympique Marsella son los enfrentamientos más destacados de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga Europa.

Los playoffs de acceso a los octavos de final se completan con Lens vs. Friburgo, Young Boys vs. Sporting Lisboa, Benfica vs. Toulouse, Braga vs. Qarabag y Galatasaray vs. Sparta Praga.

Cotejos de ida: 15 de febrero; vuelta: 22 de febrero.

* La final será el 22 de mayo en Dublín, Irlanda.