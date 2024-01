La FIFA ignora a Haaland y premia otra vez a Messi

Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forna su tercer premio The Best, tras los obtenidos en 2019 y 2022, mientras que la española Aitana Bonmatí se llevó el galardón femenino, tras el triunfo con su selección en el Mundial.

Lea más: Messi y Aitana triunfan en los The Best de las ausencias

Cuando parecía que el noruego Erling Haaland contaba con ventaja en las apuestas para llevarse el premio, con sus cinco trofeos ganados con el Manchester City, en un trío de finalistas que completaba el francés Kylian Mbappé, Messi se llevó un nuevo reconocimiento individual.

Hasta los mismos presentadores, Thierry Henry y Reshmin Chowdhury, se sorprendieron cuando abrieron el sobre para dar a conocer el nombre del ganador.

En la misma ceremonia celebrada en Londres, el brasileño Guilherme Madruga ganó el Premio Puskas al mejor gol, también sorpresivamente, porque la prensa mundial ya daba por vencedor al paraguayo Julio Enciso, por el misil contra el Manchester City.

Lea más: Julio Enciso se quedó con el segundo lugar del premio Puskas

* El astro argentino sumó la misma cantidad de votos que Haaland, pero se quedó con el premio porque recibió más respaldo de los capitanes de las selecciones que participaron de la elección.

* Las votaciones de los The Best se dividen al 25 % entre los entrenadores de selecciones nacionales, los capitanes nacionales, un grupo de periodistas y los votos de los aficionados.

* Messi, a sus 36 años, ganó el último Balón de Oro, para el que contaba el Mundial de Qatar-2022, pero ese torneo ya no entró en los méritos de este The Best.

* Haaland conquistó en 2023 la Liga de Campeones y la Supercopa europeas, la Premier y la FA Cup y el Mundial de Clubes. Además, fue elegido mejor jugador del año en Inglaterra y en Europa por la UEFA, siendo el máximo goleador de la Premier y de la Champions.

* Mbappé y Messi fueron eliminados con el París SG en octavos de final de Champions, aunque ganaron la Liga francesa con el PSG, a lo que Messi añadió la Leagues Cup norteamericana con el Inter Miami.

“Madruga” a Enciso

Guilherme Madruga, del Botafogo Paulista, se hizo con el premio Puskas a mejor gol de la pasada temporada con su espectacular chilena contra el Novorizontino en la Serie B brasileña.

El gol de Madruga se impuso a un misil del paraguayo Julio Enciso desde treinta metros contra el Manchester City en la Premier y a una rabona de Nuno Santos, del Sporting de Portugal, contra el Boavista.

Contradicción de la FIFA

El brasileño Ederson fue elegido Mejor Portero, pero sin embargo para formar el Once Ideal los jurados de la FIFA se decidieron por el belga Thibaut Courtois.

Para la formación fueron seleccionados seis jugadores del Manchester City.

* El equipo ideal (3-4-3): Thibaut Courtois; Kyle Walker, Rubén Dias y John Stones; Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Jude Bellingham y Leo Messi; Vinícius Júnior, Erling Haaland y Kylian Mbappé. DT: Guardiola.