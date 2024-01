Messi ganó el The Best empatado a puntos con Haaland

Según las votaciones desveladas tras la gala, el argentino sumó 48 puntos, 13 de capitanes, 11 de entrenadores, 11 de periodistas y 13 de los aficionados, mientras que Haaland, que también sumó 48, los recibió de la siguiente manera: 11 de capitanes, 13 de entrenadores, 13 de periodistas y 11 de aficionados.

Kylian Mbappé, tercero en la contienda, sumó 35 votos, nueve de capitanes, nueve de entrenadores, nueve de periodistas y ocho de aficionados.

Messi, que también ganó el Balón de Oro 2023, arribó al equipo estadounidense procedente del PSG, mientras que Haaland fue superado pese a haber ganado la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes con Manchester City.

Votos de capitanes valen más que los de entrenadores

El criterio de desempate en los The Best es quien haya sumado más elecciones en primer puesto por parte de los capitanes de los equipos nacionales, caso en el que gana Messi.

De esta manera, los votos de entrenadores valen menos que los de los capitanes.

Un total de 13 técnicos prefirieron a Haaland, mientra que 11 adiestradores eligieron a Messi.