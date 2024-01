Ever Hugo Almeida necesita de cuidados en Ecuador tras una cirugía de cadera

“El técnico experimentó una cirugía de cadera la semana pasada y según el informe médico de este lunes, presenta mejorías de su proceso quirúrgico, pero se mantiene en constante observación por Marcelo Gallardo, médico del club " , precisa el cuadro en sus redes sociales.

Además de la " luxación en su prótesis de cadera " que ocasionó su urgente intervención quirúrgica, el histórico exportero del club Olimpia y de la selección de Paraguay, también mostró complicación de respiración que complicó más su cuadro de salud previo a la operación.

“Necesita cuidados”

“Acabo de estar con el Prof. Almeida. No me interesa entrar en chismes, pero hoy he leído cosas sobre este tema y es importante aclarar las cosas. Primero este señor es un ser humano y segundo es una gloria viviente del fútbol continental, además de multi campeón con El Nacional”, posteó en redes sociales Miguel Angel Loor, presidente de la Liga Profesional de fútbol de Ecuador.

“Se encuentra estable, pero debe permanecer con cuidados por su saturación. Nadie del club lo ha ido a visitar hasta ahora. Sólo Lucia Vallecilla (ex presidenta del club) se ha acercado a abonar un parte de la cuenta”.

“Dentro de su convalecencia igual está preocupado y trabajando con sus asistentes en armar el mejor equipo posible. Vive y respira por El Nacional. Tiene fe que harán un gran papel en la Libertadores y podrá aportar con recursos para mejorar la situación del club”, puntualizó el dirigente ecuatoriano.

Crisis en la directiva

Mientras Almeida, de 75 años, se recupera, El Nacional está en acefalía, pues el Directorio presidido por Lucía Vallecilla no fue reconocido y tampoco aceptado a finales del 2023 por el Ministerio del Deporte local, por lo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) encargó su administración a Fred Larreátegui.

Larreátegui es el presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) a cuya organización local pertenece El Nacional, y además de administrarlo, deberá convocar a un nuevo proceso de elecciones para que sus socios elijan al Directorio que asuma el control del club.

Deuda a jugadores y se acerca el debut

La plantilla para la actual temporada no ha sido reforzada por la falta de un Directorio oficial y varios jugadores que mostraron un buen nivel con el equipo del año pasado, se han vinculado a otros cuadros, y los que quedaron han señalado que les deben cuatro meses de sueldo.

Además del campeonato ecuatoriano que comenzará el próximo 16 de febrero, El Nacional participará desde la fase dos previa de la Copa Libertadores contra el paraguayo Sportivo Trinidense en partidos de ida y vuelta entre el 22 y 29 de febrero.