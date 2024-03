Gabriel Perrotta, nuevo arquero del Pittsburgh Riverhounds de Estados Unidos

El golero guaraní de 25 años está radicado desde hace años en el gran país del Norte, donde sigue sus estudios a la par de la práctica del deporte, y ahora da el salto al fútbol profesional.

“Perrotta completó su carrera universitaria la temporada pasada como transferido a la Universidad Marshall, donde registró 11 porterías a cero y permitió solo 17 goles en 21 juegos para un equipo Thundering Herd que alcanzó los octavos de final del Torneo de la NCAA”. Así lo presentó el club en su página oficial.

Originario de Asunción, Paraguay, ex Nacional, Guaraní e internacional juvenil paraguayo en las categorías Sub 17 (disputó el Mundial de Chile 2015) y Sub 20, Perrotta comenzó su carrera universitaria en la UNC-Wilmington, de Carolina del Norte, uno de los mejores programas de fútbol de la NCAA.

“Allí fue seleccionado en el primer o segundo equipo de la All-Colonial Athletic Association. Logró 28 porterías a cero en cuatro temporadas para los Seahawks y su porcentaje de salvamento de .838 en 2022 fue el sexto en la NCAA”.

“Gabby lee bien el juego y es un buen comunicador desde atrás”, dijo Bob Lilley, el entrenador de los Hounds. “Sus atributos de portero son sólidos en todos los ámbitos y, con un desarrollo continuo, puede convertirse en un portero muy fuerte en la USL”, agregó el DT.

Perrotta tuvo su primera convocatoria el fin de semana para el partido que el equipo de Pittsburgh perdió 2-0 ante Orange County SC, por la 2ª fecha de la Temporada Regular de la USL Championship, en el que participan 24 clubes.

El paraguayo estuvo entre los suplentes con la casaca 12. El próximo compromiso será el sábado 23 como visitante de Louisville City (17:00), por la 3ª jornada de la Conferencia Este.