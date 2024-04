Inter remonta y da otro paso hacía el Scudetto

Ante el 15º en la tabla, el equipo de Simone Inzaghi no ofreció su mejor partido de la temporada, al igual que su capitán y goleador Lautaro Martínez en términos de efectividad, que no marca con su club desde hace más de un mes, lo que no impide al campeón del mundo argentino seguir como máximo realizador del campeonato con 23 dianas. Pero el Inter encontró una vez la solución con un realismo implacable.

El equipo de Simone Inzaghi insistió una y otra vez sobre el arco defendido por el arquero nigeriano Maduka Okoye, y pudo remontar el tanto inicial de Lazar Samardzic (40′), con goles de Hakan Calhanoglu (55′, penal) y Davide Frattesi (90+5′).

* A siete fechas para la conclusión del campeonato italiano, el Inter camina imparable hacia el 20º ‘Scudetto’ de su historia: supera al AC Milan (2º) en 14 puntos y a la Juventus (3º) por 20 puntos.

* Con sus 82 puntos, puede batir aún el récord de puntuación en una temporada de la Serie A, que ostenta la Juve desde la 2013-14 (102 puntos) .

Quitan otros dos puntos al Everton en la Premier League

Everton fue sancionado nuevamente, con la retirada de dos puntos suplementarios de la clasificación de la Premier League, por infringir las reglas financieras del campeonato inglés, anunció este lunes el club de Liverpool.

Los ‘Toffes’ ya recibieron una sanción de 10 puntos por violar las reglas de rentabilidad y viabilidad de la Premier League en el periodo anterior a la temporada 2022-2023. La sanción quedó reducida en febrero a la retirada de seis puntos tras la apelación del club. La nueva sanción se corresponde con el ejercicio 2022-2023, aunque la entidad ya ha anunciado su intención de apelar.

Con esta decisión, el histórico club de Liverpool se acerca al descenso de categoría, ya que queda en la 16ª plaza con 27 puntos, solo dos por encima de la zona de descenso que marca ahora Luton Town.

Everton Football Club es uno de los clubes históricos del fútbol británico. Campeón de Inglaterra en nueve ocasiones (la última en 1987) , ha jugado en la máxima categoría desde 1954 sin interrupción.