Libertadores: Fluminense busca su primer triunfo en grupo de Cerro

El campeón defensor se entusiasma con recuperar a dos piezas claves que se ausentaron por lesión del gris estreno copero, en el que sellaron un empate 1-1 contra Alianza Lima el miércoles pasado; el goleador argentino Germán Cano y el creativo Pedro Ganso.

Lea más: El Fluminense-Colo Colo propicia el reencuentro de Marcelo y Arturo Vidal

Los hombres que dirige Fernando Diniz son segundos del Grupo A con un punto, por detrás de Colo Colo, que debutó con triunfo en casa (1-0) frente al Cerro Porteño de Paraguay. Paraguayos y peruanos se medirán mañana en Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Diniz y los suyos tendrán un reencuentro con picante en la cancha carioca, donde en noviembre pasado conquistaron su primera Libertadores al vencer 2-1 al Boca Juniors de Argentina. Los ‘xeneizes’ eran dirigidos por el argentino Jorge Almirón, hoy al mando del Colo Colo.

Los albos, además, tienen en sus filas a otro antiguo adversario del ‘Flu’: el mediocampista chileno Arturo Vidal, exjugador del Flamengo. A Almirón le arrebataron la Libertadores y a Vidal el trofeo del torneo del estado de Rio de Janeiro (Campeonato Carioca) de 2023.

El Rey Arturo calentó el enfrentamiento desde el sorteo de la fase de grupos, en marzo, advirtiendo que el veterano lateral izquierdo brasileño Marcelo tendría problemas para marcar a los atacantes Marcos Bolados y Cristian Zavala.

* Gremio es otro brasileño que buscará su primer triunfo en la Copa. El equipo de Mathías Villasanti será local hoy ante el Huachipato de Chile, que tiene como goleador a Cris Martínez.

Partidos para hoy:

-Grupo C: 18:00 Estudiantes vs. The Strongest, en La Plata (ESPN). Árbitro: Nicolás Gallo (Col).

18:00 Gremio vs. Huachipato, en Porto Alegre (ESPN5). Árbitro: Leodán González (Uru).

* Posiciones: The Strongest 3, Estudiantes 1, Huachipato 1, Gremio.

-Grupo H: 20:00 Libertad vs. Deportivo Táchira, en Asunción (ESPN). Árbitro: Andrés Rojas (Col).

* Posiciones: River 3, Nacional (U) 3, Libertad 0, Táchira 0.

-Grupo A: 20:00 Fluminense vs. Colo Colo, en Río de Janeiro (ESPN5). Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).

* Posiciones: Colo Colo 3, Fluminense 1, Alianza Lima 1, Cerro Porteño 0-.

-Grupo D: 22:00 Junior vs. Universitario, en Barranquilla (ESPN). Árbitro: Leandro Rey (Arg).

* Posiciones: Junior 3, Universitario 3, Liga de Quito 0, Botafogo 0.