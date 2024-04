Sudamericana: Racing de Uruguay golea y lidera el Grupo F con el Corinthians

Tomás Verón Lupi (41′, 48′) y Jonathan Urretavizcaya (53′) anotaron los goles para el equipo uruguayo, que suma 4 puntos, al igual que el Corinthians, que venció anoche por 4-0 a Nacional de Paraguay.

Posiciones: Corinthians 4, Racing 4, Argentinos 3, Nacional 0.

Partidos para hoy:

-Grupo A: 18:00 Defensa y Justicia vs. Always Ready, en Buenos Aires (Tigo+). 22:00 Independiente Medellín vs. César Vallejo, en Medellín (Tigo+).

-Grupo D: 18:00 Fortaleza vs. Nacional de Potosí, en Fortaleza (ESPN2).

-Grupo B: 20:00 Unión La Calera vs. Univ. Católica (Ecu), en Valparaiso (Tigo+).

-Grupo C: 20:00 Inter vs. Real Tomayapo, en Porto Alegre (Tigo3).

-Grupo H: 20:30 Racing Club vs. RB Bragantino, en Buenos Aires (ESPN2).