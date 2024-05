Semana decisiva para Libertad y Cerro en la Libertadores

* Grupo H, Libertad (3 puntos) se presenta mañana en Venezuela ante el Táchira (0) sin margen de error. El mismo día, el Nacional de Uruguay (6) recibirá al líder River Plate (9).

* Grupo A, Cerro Porteño (4 puntos) viaja a Perú para enfrentar el miércoles al Alianza Lima (2) con la misión de ganar para trepar a la cima, dependiendo del resultado del jueves entre Colo Colo (4) y el líder Fluminense (5).

Partidos para mañana:

18:00 Caracas vs. Peñarol, en Caracas. Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Par).

18:00 Rosario Central vs. Atlético Mineiro, en Rosario. Árbitro: Piero Maza (Chi).

20:00 Nacional (Uru) vs. River Plate, en Montevideo. Árbitro: Anderson Daronco (Bra).

20:00 Palestino vs. Flamengo, en Coquimbo. Árbitro: Esteban Ostojich (Uru).

20:00 Deportivo Táchira vs. Libertad, en San Cristóbal. Árbitro: Wilton Sampaio (Bra).

22:00 Universitario vs. Junior, en Lima. Árbitro: Alexis Herrera (Ven).

-Para el miércoles:

18:00 Talleres vs. Barcelona, en Córdoba. Árbitro: Gustavo Tejera (Uru).

20:00 Alianza Lima vs. Cerro Porteño, en Lima. Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).

20:30 Botafogo vs. Liga de Quito, en Río de Janeiro. Árbitro: Darío Herrera (Arg)

20:30 Cobresal vs. Sao Paulo, en Calama. Árbitro: Juan López (Par).

22:00 Millonarios vs. Bolívar, en Bogotá. Árbitro: Yael Falcón (Arg).

Aplazado: Huachipato vs. Gremio.

-Para el jueves:

18:00 San Lorenzo vs. Independiente del Valle, en Buenos Aires. Árbitro: Felipe González (Chi).

18:00 Liverpool vs. Palmeiras, en Montevideo. Árbitro: Andrés Rojas (Col).

20:00 Colo Colo vs. Fluminense, en Santiago. Árbitro: Wilmar Roldán (Col).

20:00 The Strongest vs. Estudiantes, en La Paz. Árbitro: Roberto Pérez (Per).