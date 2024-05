Libertadores: Nacional-River, duelo por el liderato en el grupo de Libertad

En su Gran Parque Central y con localidades agotadas, el Tricolor buscará una victoria que le permita poner un pie en los octavos de final y acercarse al Mundial de Clubes del próximo año.

Del otro lado, el River Plate arriba a Montevideo como líder del grupo y sabiendo que a tres puntos le dejarán prácticamente asegurado el primer lugar de su zona.

Partidos para hoy:

* Grupo G: 18:00 Caracas vs. Peñarol, en Caracas (ESPN). Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Par). 18:00 Rosario Central vs. Atlético Mineiro, en Rosario (ESPN7).

Posiciones: Atlético Mineiro 9 puntos, Rosario Central 4, Peñarol 3, Caracas 1.

* Grupo H: 20:00 Nacional (Uru) vs. River Plate, en Montevideo (ESPN). 20:00 Deportivo Táchira vs. Libertad, en San Cristóbal (ESPN7).

Posiciones: River 9, Nacional 6, Libertad 3, Táchira 0.

* Grupo E: 20:00 Palestino vs. Flamengo, en Coquimbo (ESPN5).

Posiciones: Bolívar 9, Flamengo 4, Palestino 3, Millonarios 1.

* Grupo D: 22:00 Universitario vs. Junior, en Lima (ESPN).

Posiciones: Junior 5, Liga de Quito 4, Universitario 4, Botafogo 3.

-Para mañana miércoles:

18:00 Talleres vs. Barcelona, en Córdoba (ESPN2). Árbitro: Gustavo Tejera (Uru).

20:00 Alianza Lima vs. Cerro Porteño, en Lima (ESPN). Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).

20:30 Botafogo vs. Liga de Quito, en Río de Janeiro (ESPN2). Árbitro: Darío Herrera (Arg)

20:30 Cobresal vs. Sao Paulo, en Calama (ESPN7). Árbitro: Juan López (Par).

22:00 Millonarios vs. Bolívar, en Bogotá (ESPN). Árbitro: Yael Falcón (Arg).

Aplazado: Huachipato vs. Gremio.

-Para el jueves:

18:00 San Lorenzo vs. Independiente del Valle, en Buenos Aires (ESPN2). Árbitro: Felipe González (Chi).

18:00 Liverpool vs. Palmeiras, en Montevideo (ESPN5). Árbitro: Andrés Rojas (Col).

20:00 Colo Colo vs. Fluminense, en Santiago (ESPN). Árbitro: Wilmar Roldán (Col).

20:00 The Strongest vs. Estudiantes LP, en La Paz (ESPN5). Árbitro: Roberto Pérez (Per).