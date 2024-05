Sudamericana: Argentinos defiende la punta en visita al Racing de Uruguay

Tras tres fechas disputadas, el equipo dirigido por Eduardo Espinel acumula cinco unidades y está invicto, mientras que el Argentinos Juniors lidera la zona con seis. Más atrás, el brasileño Corinthians tiene cuatro y el Nacional de Paraguay uno.

Lea más: Always Ready recibe al Defensa y Justicia en busca de mantenerse en la cima de su grupo

El estadio Centenario de Montevideo será testigo de un partido en el que ambos equipos buscarán un triunfo que les permita dar un gran paso hacia los octavos de final.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Programa de partidos para este martes:

* Grupo F: 18:00 Racing (Uru) vs. Argentinos Juniors, en Montevideo (Tigo+). 18:00 Nacional (Par) vs. Corinthians, en Asunción (Tigo, ESPN5).

Posiciones: Argentinos 6, Racing 5, Corinthians 4, Nacional 1.

* Grupo A: 20:00 César Vallejo vs. Independiente Medellín, en Trujillo (ESPN2). 22:00 Always Ready vs. Defensa y Justicia, en El Alto (ESPN2).

* Grupo B: 20:30 Alianza FC vs. Cruzeiro, en Valledupar (Tigo+).

* Grupo E: 20:30 Sportivo Ameliano vs. Danubio, en Asunción (Tigo).

Para mañana miércoles:

18:00 Rayo Zuliano vs. Athletico Paranaense, en Caracas (ESPN3). Árbitro: Bryan Loayza (Ecu).

18:00 Sportivo Luqueño vs. Coquimbo Unido, en Asunción (Tigo, ESPN2). Árbitro: Yender Herrera (Ven).

20:00 Nacional Potosí vs. Fortaleza, en Potosí (Tigo+). Árbitro: Alex Cajas (Ecu).

20:00 Cuiabá vs. Metropolitanos, en Cuiabá. Árbitro: Derlis López (Par).

20:30 Sportivo Trinidense vs. Boca Juniors, en Asunción (Tigo, ESPN7). Árbitro: Cristian Garay (Chi).

Para el jueves:

18:00 Belgrano vs. Delfín, en Córdoba (ESPN3). Árbitro: Leodán González (Uru).

20:00 RB Bragantino vs. Racing Club, en Braganca Paulista (Tigo+(. Árbitro: Kevin Ortega (Per).

22:00 Deportivo Garcilaso vs. Lanús, en Cusco (Tigo+). Árbitro: Gery Vargas (Bol).

22:00 Universidad Católica (Ecu) vs. Unión La Calera, en Quito (Tigo3). Árbitro: Facndo Tello (Arg).