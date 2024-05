Lista aumenta de 23 a 26 jugadores para la Copa América 2024

Cada selección podrá inscribir hasta un máximo de 26 jugadores en la lista de buena fe, manteniendo un total de 50 personas en la delegación.

El número máximo de integrantes de los equipos en la banca de suplentes en días de paetidos seguirá siendo de 23 miembros (11 titulares, 7 suplentes, 5 del cuerpo técnico).

* Calendario de Paraguay en el Grupo D: Lunes 24 de junio: vs. Colombia (18:00); viernes 28: vs. Brasil (21:00); martes 2 de julio: vs. Costa Rica (21:00).