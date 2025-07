Courtois a Tebas: “La salud del futbolista es prioritaria, necesitamos descanso”

“Lo de LaLiga es siempre igual. Para mí escuchar esos comentarios de un presidente... no he visto a ningún presidente en Inglaterra o Italia hablar así. No puedes pretender dejarnos sin vacaciones. Hemos jugado un Mundial que es un torneo bonito y nadie tiene problemas de jugar tantos partidos pero hay que tener descanso”, pidió en zona mixta tras la derrota del Real Madrid ante el PSG en el Mundial de Clubes.

Courtois aseguró que el partido de la primera jornada marcado para el Real Madrid el martes 19 de agosto se debe aplazar.

“Para hacer una temporada buena necesitamos descansar, somos el único deporte del mundo con tantos meses de competición. Espero que LaLiga cambie el primer partido y empecemos una semana después porque se debe priorizar la salud del futbolista. Puede ser que él no quiera que exista el Mundial de Clubes pero existe y necesitamos descanso. Este señor quiere protagonismo y no he visto a ningún presidente hablar así”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuente: EFE