Armani se luce en tanda de penaltis y saca del atasco a River en la Copa Argentina

Luego de un empate sin goles en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Millonario volvió a contar con un notable Franco Armani, que neutralizó los remates de Lucas Gamba y Valentín Fascendini.
En el quinto lanzamiento, Gonzalo Montiel selló el pasaporte de River a la instancia de los ocho mejores.
Al igual que la semana pasada cuando fue clave en la definición desde los doce pasos ante Libertad para sellar la clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores, Franco Armani fue hoy el gran protagonista de la noche.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, tras esta alegría, atraviesa con sufrimiento un gran momento en tres frente: líder en la Zona B del Torneo Clausura y en cuartos de final de las Copas Libertadores y Argentina.
De esta manera se completaron los cuartos de final del torneo que, además del mencionado clásico entre River Plate y Racing Club, tendrá los cruces de Tigre-Independiente Rivadavia de Mendoza, Newell’s Old Boys-Belgrano y Argentinos Juniors-Lanús.