Armani se luce en tanda de penaltis y saca del atasco a River en la Copa Argentina

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- Franco Armani contuvo este jueves dos lanzamientos en una tanda de penaltis que River Plate ganó por 4-3 a Unión de Santa Fe y le puso en los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que le espera Racing Club.