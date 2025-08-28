Butragueño: “La plantilla tiene muchos recursos y ofrece a Xabi muchas alternativas”

“Nos esperan partidos igualados. Lo vivimos con una especial ilusión y con toda la esperanza en el equipo. La plantilla tiene muchos recursos y ofrece a Xabi muchas alternativas. Confiamos y esperamos que el equipo responda a las expectativas de nuestros aficionados”, dijo en Realmadrid TV.

“Esta competición siempre te exige al máximo y todos los partidos van a ser muy disputados. Tenemos que ofrecer nuestro mejor nivel para conseguir los resultados que nos permitan estar en la siguiente ronda y entre los ocho primeros, lógicamente”, comentó, en esta ocasión, en Movistar+.

Butragueño analizó en profundidad, en Realmadrid TV, el sorteo de la Liga de Campeones, tras el que quedó emparejado con Manchester City (casa), Liverpool (fuera), Juventus (casa), Benfica (fuera), Olympique de Marsella (casa), Olympiacos (fuera), Mónaco (casa) y Kairat Almaty (fuera).

“Contra el Liverpool también hemos jugado varias veces en los últimos años. Nos conocemos muy bien. Son equipos de máximo nivel que también aspiran a ganar esta competición. Son partidos fantásticos para los aficionados, de los mejores que se pueden ver ahora mismo en el mundo”, señaló.

“Son clubes históricos con mucha tradición que saben disputar este tipo de partidos. El calendario no nos da tregua, pero es una oportunidad para nuestros aficionados de disfrutar del mejor fútbol y eso tenemos que intentar aprovecharlo”, añadió.

Además, comentó el viaje más largo de esta ‘Champions’, la visita al Kairat Almaty de Kazajistán.

“Nunca hemos jugado contra ellos. Está muy lejos y es otro elemento a tener en cuenta a la hora de ir allí y de volver después del partido, teniendo en cuenta el calendario tan exigente y comprimido que tenemos. Pero hay que aceptarlo y preparar bien ese partido, como todos”, comentó.