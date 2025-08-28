Fútbol Internacional

El Atlético de Madrid se enfrentará a Inter Milán, Liverpool y Arsenal

Mónaco, 28 ago (EFE).- El Atlético de Madrid se enfrentará al Inter Milán italiano y a los ingleses Liverpool y Arsenal, entre otros equipos, en la primera fase de la Liga de Campeones 2025/26, según el sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco.

Por EFE
28 de agosto de 2025 - 13:55
El cuadro rojiblanco jugará en casa ante Inter (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Bodo Glimt (NOR) y Union SG (BEL), y visitará a Liverpool (ING), Arsenal (ING), PSV (NED) y Galatasaray (TUR)

Esta etapa inicial, llamada "fase liga", incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.

