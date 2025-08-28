El Betis no podrá vender entradas a sus aficionados para el primer partido a domicilio

Sevilla, 28 ago (EFE).- El Betis no podrá vender entradas a sus aficionados para el primer partido a domicilio de la Liga Europa, según le ha comunicado este jueves la UEFA, cuyo comité de Apelación ratifica la sanción impuesta al club por los incidentes de público acaecidos en el estadio Artemio Franchi del Fiorentina italiano el pasado mayo.