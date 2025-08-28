El Braga golea al Lincoln con sabor español

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- El Sporting de Braga portugués selló este jueves su clasificación para la fase de grupos de la Liga Europa 25/26 con una goleada ante el Lincoln de Gibraltar por 5-1, con doblete del español Gonzalo Martínez y otro tanto de su compatriota Pau Víctor.