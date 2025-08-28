El Braga golea al Lincoln con sabor español

El cuadro luso, dirigido por el español Carlos Vicens, no le dio opción alguna al Lincoln, al que entrena su compatriota Juan Bezares y pese al 4-0 de la ida con doblete de Pau Víctor, exjugador del Barcelona, no levantó el pie del acelerador y firmó una eliminatoria excelente (9-1).
También logró su pase el FCSB rumano, antiguo Steaua Bucarest, campeón de la Copa de Europa en 1986 ante el Barcelona, que doblegó al Aberdeen escoces por 3-0 (2-2 en la ida) en casa en un partido en el que fueron superiores de inicio a fin.
En esta jornada destacó además la remontada del PAOK griego, que perdió por 1 a 0 en la ida fuera de casa, y que le dio la vuelta a la eliminatoria de manera contundente con un 5-0 en Toumba Stadium de Salónica.
Los ganadores (12) de cada eliminatoria de esta última ronda previa pasan a la fase liga, mientras que todos los equipos derrotados pasarán a jugar la Liga Conferencia. El sorteo de los grupos se celebrará este viernes 29 de agosto en el Foro Grimaldi de Mónaco.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
KuPS Kuopio (FIN), 0 - MIDTJYLLAND (DEN), 2 (0-6)
Sigma Olomouc (CZE), 0 - MALMOE (SWE), 1 (0-4)
Samsunspor (TUR), 0 - PANATHINAIKOS (GRE), 0 (1-2)
Ludogorets 1945 (BUL), 4 - SHKENDIJA (MKD), 1 (5-3)
Dinamo Kiev (UKR), 1 - MACCABI TEL-AVIV (ISR), 0 (2-3)
GENK (BEL), 1 - Lech Poznań (POL), 2 (6-3)
UTRECHT (NED), 0 - Zrinjski Mostar (BIH), 0 (2-0)
YOUNG BOYS (SUI), 3 - Slovan Bratislava (SVK), 2 (4-2)
BRAGA (POR), 5 - Lincoln Red Imps (GIB), 0 (9-0)
AEK Larnaca (CYP), 0 - BRANN (NOR), 4 (1-6).