El extremo belga Largie Ramazani llega cedido al Valencia del Leeds

El jugador de 24 años ha sido formado en las canteras del Anderlecht y del Charlton Athletic y ha sido internacional con las categorías inferiores de Bélgica.

En el 2017, Ramazani firmó con el Manchester United, club con el que debutó en la élite antes de su fichaje en 2020 por la UD Almería, donde jugó más de 100 partidos hasta que en 2024 firmó por el Leeds.

La temporada pasada, el futbolista belga participó en 31 partidos, anotando siete goles y repartiendo dos asistencias, unas estadísticas con las que contribuyó al regreso del conjunto inglés a la Premier League.

En el comunicado el Valencia destacó cualidades como velocidad, desequilibrio y verticalidad: “Es un futbolista capaz de acelerar el juego de ataque y de producir situaciones de peligro en el área rival desde distintos perfiles”.

