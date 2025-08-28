El Independiente, a por billete a Libertadores de 2026 y el Barcelona, a por el hexagonal

El cuadro del Valle, que lidera el actual torneo con 56 puntos, recibirá al Técnico Universitario en la vigésima séptima fecha de la Liga Pro y si triunfa, su diferencia de más 26 goles, lo dejará inalcanzable para el Barcelona, que tiene 47 unidades y más 9 de diferencia de goles.

El Barcelona podría también asegurarse su clasificación anticipada al hexagonal junto al Independiente. Para ello deberá vencer al Universidad Católica, que, con 39 puntos, mantiene viva la esperanza de acceder al hexagonal final.

Si el cuadro del Valle y el Barcelona sufren derrotas o empates, seguirán siendo los favoritos en sus respectivos propósitos a falta de tres fechas para acceder al hexagonal.

El campeón de Ecuador de los años 2023 y 2024, el Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tiene 44 unidades, es otro de los favoritos para pugnar por un nuevo título y uno de los billetes a los torneos internacionales de 2026. El próximo sábado jugará contra el Macará.

La presión será enorme para el técnico del Liga, el brasileño Tiago Nunes, y sus jugadores, pues en las tres recientes fechas alcanzó un punto, perdió contra Aucas, empató frente al Manta y fue derrotado por El Nacional.

La puja por concluir las 30 primeras fechas del torneo entre los seis primeros involucra al Deportivo Cuenca, que tiene 42 puntos; Libertad y Orense, con 41 cada uno; también a la Católica, con 39, Aucas con 38 y el último es el Emelec, con 35 unidades.

El Deportivo Cuenca y el Orense protagonizarán una verdadera final en el enfrentamiento del próximo domingo, en el duelo de los técnicos argentinos Norberto Araujo y Raúl Antuña, respectivamente.

El choque entre el Aucas y el Emelec también tendrá el tinte de una final anticipada, pues la derrota reducirá a mínimas las posibilidades de pujar por el título o un billete local para los torneos internacionales del próximo año.

- Los partidos de la vigésima séptima fecha de la Liga Pro arrancarán este viernes:

- Sábado: Independiente del Valle-Técnico Universitario; Liga de Quito-Macará; Mushuc Runa-Manta y Aucas-Emelec.

- Domingo: Deportivo Cuenca-Orense; Barcelona-Universidad Católica y Delfín-Libertad.