El Monterrey de la costarricense Amelia Valverde recibe a Juárez FC, confiado en mejorar

Después de ocho fechas, las Rayadas suman cinco victorias, un empate y dos derrotas, ambas por goleadas ante equipos excluidos del grupo de los cinco más emblemáticos de la liga: Pumas y Cruz Azul.

Con Christina Burkenroad, la española Lucía García, la australiana Emily Gielnik y la sudafricana Jermaine Seoposenwe, las Rayadas cuentan con una de las ofensivas más potentes de la liga; sin embargo, han tenido carencias en el ataque, en parte por ausencias en el inicio del campeonato.

Ya con equipo completo, Valverde busca que Rayadas muestre un rendimiento parejo a partir de este viernes un Juárez FC, séptimo de la clasificación.

La jornada nueve, que se extenderá hasta el lunes, tendrá como plato fuerte el Pachuca-América que pondrá cara a cara el domingo a los finalistas del pasado torneo Clausura.

El campeón Pachuca, tercero, tratará de acabar con el paso perfecto de las Águilas del entrenador español Ángel Villacampa, aunque tiene a su goleadora, Charlyn Corral, en recuperación de una cirugía en la cara.

Corral, premio Pichichi de la liga de España en el 2018, está empatada en el liderato de las anotadoras con la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul. Su posible ausencia aumentará para las Tuzas el grado de dificultad del partido ante un oponente con siete triunfos en siete encuentros.

Las españolas Bruna Vilamala e Irene Guerrero encabezan junto a las mexicana Monserrat Saldívar y Kiana Palacios la ofensiva de las azulcremas, que han anotado 28 goles y han recibido solo tres.

En otro encuentro dominical, el Tigres UANL de la campeona mundial Jenni Hermoso visitará a las Chivas de Guadalajara.

Hermoso y Diana Ordóñez, ambas con cinco goles, lideran la ofensiva de las 'Amazonas', que tienen otras atacantes de buen nivel como la brasileña Jhennifer y a sudafricana Thembi Kgatlana.

En los otros partidos, el sábado Cruz Azul recibirá a León y Tijuana al Necaxa; el domingo Toluca al Querétaro y Puebla al San Luis y el lunes Pumas UNAM visitará al Santos Laguna y Mazatlán al Atlas.

- Partidos de la novena jornada del Apertura del fútbol femenino de México:

. Sábado 30.08: Cruz Azul-León, Tijuana-Necaxa.

. Domingo 31.08: Guadalajara-Tigres UANL, Puebla-San Luis, Toluca-Querétaro y Pachuca-América.

. Lunes 01.09: Atlas-Mazatlán, Santos Laguna-Pumas UNAM.