El sueco Zlatan Ibrahimovic, premio presidente de la UEFA

"Es un gran honor recibir este premio, significa mucho para mí, estoy súper feliz. Jugar con grandes jugadores y en grandes clubes me ha hecho ser lo que soy", dijo Ibrahimovic tras recoger el galardón de manos de Ceferin, que destacó la calidad del sueco como jugador y le definió como alguien que "no olvida sus raíces".

Ibrahimovic, que protagoniza el vídeo de la UEFA exhibido hoy para la apertura de la temporada, reconoció que los goles favoritos de su carrera son uno que marcó con su selección contra Italia a Buffon y otro a la selección de Inglaterra.

Jugador de clubes como Malmoe, Ajax, Juventus, Inter Milán, Barcelona, Milán, PSG, Manchester United y Los Angeles Galaxy, en el que se retiró en 2023, Ibrahimovic ha ganado títulos domésticos con Ajax, Inter, Barça, Milan, PSG, Manchester United, e internacionales como la Supercopa y el Mundial de Clubes con el Barcelona, además de la Liga Europa con el United.