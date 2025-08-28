El Valencia busca la primera victoria ante un intratable Getafe

El equipo valencianista llega después de jugar una de las peores primeras partes de la era Carlos Corberán en la que fue totalmente superado por Osasuna (1-0) y un empate contra la Real Sociedad (1-1).

Tras la expulsión de José Luis Gayà en El Sadar, Corberán se ve obligado a realizar un cambio en el lateral izquierdo. En el lugar del capitán jugará Jesús Vázquez, renovado este verano hasta 2028. Mientras, podría haber más cambios, pero por decisión técnica. En El Sadar ya jugó Arnaut Danjuma por Hugo Duro y la mayor incógnita es quién será el delantero titular.

Ni André Almeida ni Filip Ugrinic se entrenaron con el grupo en la previa del partido y el míster valencianista apuntó que es difícil que puedan estar con el equipo. En el caso de Almeida, se ha doblado el tobillo; mientras que Ugrinic ha sufrido un golpe, por lo que el centro del campo queda mermado. Pepelu podría seguir siendo el titular, aunque tampoco se descarta la entrada en el once de Baptiste Santamaría.

A falta de que se haga oficial su fichaje, el extremo belga Largie Ramazani llegó este jueves a Valencia para firmar su cesión con el Valencia y su disponibilidad en la convocatoria depende de trámites burocráticos.

Por su parte, el equipo madrileño está protagonizando un excelente inicio de temporada con dos victorias, ambas a domicilio frente a Celta de Vigo y Sevilla, que lo han permitido situarse en los primeros puestos de la tabla siendo uno de los cinco conjuntos que hasta ahora han hecho pleno.

Esas dos victorias han llegado tras sobreponerse al contratiempo de no poder inscribir, de momento, por límite salarial, a futbolistas como Kiko Femenía, Juanmi, Abqar, Neyou, Javi Muñoz y Álex Sancris, algo que preocupa a Bordalás, sobre todo porque su inscripción depende en parte de alguna salida de un futbolista importante.

Uno de esos que parece tener abierta la puerta de salida es Christantus Uche, que esta semana parecía poner rumbo a la Liga inglesa y en el último instante se ha frenado su marcha. De esta forma el atacante nigeriano viaja a Valencia y podría formar en la delantera azulona junto a Adrián Liso, que está siendo la revelación con tres goles en dos partidos.

El resto del once no se espera que difiera mucho de los dos anteriores con el togolés Dakonam Djené liderando la defensa y Luis Milla y el uruguayo Mauro Arambarri llevando el timón del juego desde el centro del campo.

Para Bordalás será un partido especial puesto que regresa a la que fue su casa durante la temporada 2021/2022, en la que dirigió al Valencia.

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, Jesús Vázquez; Diego López, Javi Guerra, Pepelu o Santamaría, Luis Rioja; Dani Raba y Hugo Duro o Danjuma.

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico, Davinchi; Mario Martín, Milla, Arambarri; Borja Mayoral o Uche y Liso.

Árbitro: pendiente de designación.

------------------------------------------------------

Clasificación: Valencia (15º, 1 punto), Getafe (4º con 6 puntos)

El dato: El Valencia suma cuatro triunfos seguidos y no pierde con el Getafe desde 2018 en Mestalla

Carlos Corberán: “El Getafe es un rival que viene en forma, ha conseguido en dos campos complicado ganar como visitante”

José Bordalás: "El Valencia tiene un estilo de juego muy definido"

Bajas: Hugo Guillamón (venta), Sergi Canós (decisión técnica), Gayà (sanción) y Almeida y Ugrinic (molestias)

Bajas: Kiko Femenía, Juanmi, Abqar, Neyou, Javi Muñoz y Álex Sancris (sin inscribir).