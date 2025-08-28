Havertz, operado de una lesión menor en la rodilla

El alemán, que se perdió el último partido de Premier contra el Leeds United, no padece una lesión de gravedad y el Arsenal espera que esté de vuelta pronto.

"Después de sufrir una lesión de rodilla después del reciente partido contra el Manchester United el 17 de agosto, los análisis y las consultas con los especialistas confirmaron que Kai necesitaba una operación", dijo el Arsenal en un comunicado.

"Hoy ha pasado por el quirófano para un procedimiento menor. Pronto comenzará su recuperación y su programa de rehabilitación, con todo el mundo concentrado en apoyarle para asegurar que esté de vuelta en forma lo antes posible".

La lesión del alemán, que ya se perdió buena parte de la temporada pasada por un problema muscular, obligó al Arsenal a acudir al mercado y gastarse 80 millones de euros en Eberechi Eze.

