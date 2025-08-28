Honduras convoca a 24 jugadores para los partidos contra Haití y Nicaragua

Tegucigalpa, 28 ago (EFE).- El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, convocó este jueves a 24 jugadores para los partidos de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026, contra Haití y Nicaragua, que se disputarán en septiembre.