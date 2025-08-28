Honduras convoca a 24 jugadores para los partidos contra Haití y Nicaragua

El primer encuentro de Honduras será como visitante contra Haití, el 5 del próximo mes, pero debido a la situación de inseguridad que vive ese país el escenario elegido para el enfrentamiento es el estadio Ergilio Hato, de Willemstad, Curazao.
Tras el lance contra Haití, la selección hondureña retornará a Tegucigalpa, donde el 9 de septiembre recibirá a Nicaragua.
. Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Luis López (Real España) y Luis Ortiz (Motagua).
Defensas: Andy Nájar (Nashville, EE.UU.); Luis Santamaría, Cristhopher Meléndez y Marcelo Santos (Motagua); Franklin Flores (Real España), Joseph Rosales (Minnesota United, EE.UU.), Getsel Montes (Herediano, Costa Rica) y Julián Martínez (Alverca, Portugal).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
. Centrocampistas: Deybi Flores (Al Najma, Arabia Saudita), Carlos Pineda (Sporting, Costa Rica), David Ruiz (Inter Miami, EE.UU.); Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto (Olimpia); Alexy Vega (Marathón), Raúl García (Universidad Pedagógica) y Luis Palma (Lech Poznan, Polonia).
. Delanteros: Jorge Benguché (Olimpia), Anthony Lozano (Santos Laguna, México), Romell Quioto (Al Najma, Arabia Saudita) y Alenis Vargas (SJK Seinäjoki, Finlandia).