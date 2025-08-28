Kovac: "Nuestro objetivo es clasificarnos"

El Dortmund quedó incluido en el grupo del Athletic Bilbao, el Villarreal, el Inter, el Manchester City, el Juventus, el Tottenham, el Copenhague y el Bodo Glimt.

"Nos esperan rivales muy atractivos. Tenemos ganas de jugar partidos de alto nivel y poder sentar las bases para hacer una buena campaña en esta competición en la fase liga. Nuestro objetivo es clasificarnos para las eliminatorias", subrayó el técnico del Borussia Dortmund.

El representante alemán, campeón del torneo en una ocasión, fue subcampeón hace dos ediciones, superado en la final por el Real Madrid.

"Estos partidos ante rivales de este nivel es lo que siempre has querido y vamos a competir por llegar a la siguiente ronda", indicó el director general del club, Lars Ricken.

"Vamos a tener partidos muy exigentes sobre todo fuera de casa", destacó el dirigente, que recordó la rivalidad que su equipo mantiene, especialmente, con el Juventus, desde que el club alemán ganó por 3-1 y conquistó, hasta ahora por única vez, el trofeo.

Además, el Dortmund vivirá el reencuentro con su exjugador Youssoufa Moukoko, reciente fichaje del Copenhague. "Estamos encantados de que nos enfrentemos a Moukoko en Copenhague. Son retos difíciles pero los afrontamos con un gran compromiso", concluyó.