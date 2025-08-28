Longoria da favorito a un equipo inglés y para el balón de oro, a un jugador del campeón

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- El presidente del Olympique Marsella, el español Pablo Longoria, que entre sus rivales en la primera fase de la Liga de Campeones tendrá al Real Madrid, considera favorito al título a un equipo inglés y como merecedor del Balón de Oro "a alguien que haya ganado la competición en el pasado", aunque no quiso precisar el nombre del jugador por la rivalidad existente de su entidad con el París Saint Germain.