Longoria da favorito a un equipo inglés y para el balón de oro, a un jugador del campeón

"Con este formato y por el nivel de los equipos ingleses, en esta segunda edición y ya adaptados al formato y por una cuestión cultural, creo que el favorito será un club inglés", dijo Longoria en Movistar+.
En cuanto al Balón de Oro, Longoria precisó que el merecedor es "alguien que haya ganado la competición en el pasado pero no hablaré públicamente del París Saint Germain", dijo por la gran rivalidad con el campeón vigente de la Liga de Campeones.
El cuadro marsellés tiene como adversarios en la fase liga al Liverpool, al Atalanta, el Club Brujas, al Ajax, al Sporting, al Newcastle y al Union St. Gilloise además del Real Madrid.
"Siempre jugar en Santiago Bernabeu es un placer con un rival de tanto nombre que será complicado. Analizar como se va a desarrollar la competición con equipos ingleses en casa, será difícil. Es un placer volver a España. Son rivales complicados", analizó Longoria.
Dani Ceballos no fichará al final con el Olympique Marsella aunque estuvo cerca de firmar el traspaso. No se enfrentará al Real Madrid, por tanto, con el rival galo. "Son situaciones de mercado. Buscas buenas situaciones. El real madrid ha tenido un gran respeto y entre las instituciones todo fue bien. Luego aparecen varias circunstancias, otras situaciones, se cambian opiniones, no hay que pensar en el pasado", dijo Longoria.