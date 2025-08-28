Los 36 clasificados para la Liga Conferencia 2025/26 aguardan rival en Mónaco

Después de cuatro series de eliminatorias a doble partido, que comenzaron el 10 de julio y finalizaron este 28 de agosto, los conjuntos conocerán a sus rivales (A partir de las 13.00 CET/11.00 GMT) para la primera fase que arrancará el 2 de octubre, y verá su desenlace final el 27 de mayo de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania).
La diversidad geográfica de los 36 equipos clasificados es notable. Polonia lidera la representación con cuatro clubes presentes -el Lech Poznan, Rakow, Jagiellonia y Legia-, seguida de Inglaterra (Lincoln y Crystal Palace), Irlanda (Shelboune y Shamrock Rovers), Chipre (Omonia y AEK Larnaca), República Checa (Sigma Olomouc y Sparta Praga), Ucrania (Dinamo Kiev y Shakhtar), los cinco con dos representantes cada.
Polonia (4): Lech Poznan, Rakow, Jagiellonia, Legia
República Checa (2): Sigma Olomouc, Sparta Praga
