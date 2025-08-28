Fútbol Internacional

Los 36 clasificados para la Liga Conferencia 2025/26 aguardan rival en Mónaco

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- Tras casi dos meses de eliminatorias previas ya están definidos los 36 equipos que disputarán la primera fase de la Liga Conferencia, quienes esperan medirse con la suerte este viernes, cuando se desvelará sus respectivos rivales en el sorteo en el Forum Grimaldi de Mónaco.

Por EFE
28 de agosto de 2025 - 18:50
Después de cuatro series de eliminatorias a doble partido, que comenzaron el 10 de julio y finalizaron este 28 de agosto, los conjuntos conocerán a sus rivales (A partir de las 13.00 CET/11.00 GMT) para la primera fase que arrancará el 2 de octubre, y verá su desenlace final el 27 de mayo de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania).

La diversidad geográfica de los 36 equipos clasificados es notable. Polonia lidera la representación con cuatro clubes presentes -el Lech Poznan, Rakow, Jagiellonia y Legia-, seguida de Inglaterra (Lincoln y Crystal Palace), Irlanda (Shelboune y Shamrock Rovers), Chipre (Omonia y AEK Larnaca), República Checa (Sigma Olomouc y Sparta Praga), Ucrania (Dinamo Kiev y Shakhtar), los cinco con dos representantes cada.

Polonia (4): Lech Poznan, Rakow, Jagiellonia, Legia

República Checa (2): Sigma Olomouc, Sparta Praga

