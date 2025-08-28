Los 36 clasificados para la Liga Conferencia 2025/26 aguardan rival en Mónaco

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- Tras casi dos meses de eliminatorias previas ya están definidos los 36 equipos que disputarán la primera fase de la Liga Conferencia, quienes esperan medirse con la suerte este viernes, cuando se desvelará sus respectivos rivales en el sorteo en el Forum Grimaldi de Mónaco.