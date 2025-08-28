Los clubes de la MLS baten su récord de gastos en 2025, con 336 millones de dólares

Chicago (EE.UU.), 28 ago (EFE).- Los clubes de la MLS rompieron su récord de gastos en el mercado de fichajes en 2025 con un total de 336 millones de dólares invertidos, según datos publicados este jueves por la liga estadounidense.