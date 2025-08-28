Marruecos sigue apostando por Brahim y jugadores de LaLiga en eliminatorias del Mundial

Según la lista anunciada este jueves por Regragui durante una rueda de prensa en Rabat, entre los 27 convocados destacan también Omar El Hilali, lateral del Espanyol, e Ilias Akhomach, extremo del Villarreal, para jugar contra Níger el 5 de septiembre y Zambia el día 8, en dos partidos clave de la fase clasificatoria.

. Porteros: Yassine Bono (Al Hilal, KSA), Munir El Kajoui (RS Berkane), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca).

. Defensas: Achraf Hakimi (PSG, FRA), Omar El Hilali (Espanyol, ESP), Mohamed Chibi (Pyramids, EGY), Jawad El Yamiq (Al-Najma SC, KSA), Achraf Dari (Ahly, EGY), Nayef Aguerd (West Ham UFC, ENG), Adam Masina (Torino FC, ITA), Souffian El Karouani (FC Utrecht, NED) y Youssef Belammari (Raja Casablanca).

. Centrocampistas: Azzedine Ounahi (Olympique de Marsella, FRA), Bilal El Khannouss (Leicester City, ENG), Ismael Saibari (PSV Eindhoven, NED), Oussama El Azzouzi (AJ Auxerre, FRA), Sofyan Amrabet (Fenerbahçe SK, TUR), Neil El Aynaoui (AS Roma, ITA) y Eliesse Ben Seghir (AS Monaco, FRA).

. Delanteros: Ibrahim Diaz (Real Madrid, ESP), Ilias Akhomach (Villareal, ESP), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe SK, TUR), Ayoub EL Kaabi (Olympiakos, GRE), Maroan Sanadi (Atlético Bilbao, ESP), Hamza Igamane (Rangers FC, SCO), Chemsdine Talbi (Sunderland AFC, BEL) y Amin Adli (AFC Bournemouth, ENG).

Marruecos lidera el Grupo E (compuesto por Tanzania, Zambia, Níger y Congo, siendo Eritrea un equipo retirado) en estas eliminatorias con 15 puntos tras ganar los cinco partidos jugados.

Los 'Leones del Atlas' sólo necesitan un punto en sus próximos encuentros para asegurar su pase al Mundial y siguen mostrando un rendimiento dominante en esta fase clasificatoria.