Neuer: "Contra el Arsenal debemos ser valientes con el balón"

El Bayern tiene como primeros adversarios en la competición a Chelsea, París Saint Germain, Arsenal, Club Brujas, Sporting, PSV Eindhoven, Unions St. Gilloise y Pafos.

"El Chelsea siempre es un rival fuerte, acaba de ganar el Mundial de Clubes. Conocemos al PSG de muchos partidos. Siempre es especial jugar contra los mejores equipos. El Brujas superó la fase de clasificación sin problemas", dijo el capitán del Bayern, que confía en que el técnico Vincent Kompany amplíe los conocimientos sobre el Club Brujas y el St. Gilloise, belgas como el entrenador.

"El Arsenal es fuerte, así que necesitamos un buen juego posicional y ser valientes con el balón. No hemos jugado muchas veces contra el Sporting. El Eindhoven es campeón de los Países Bajos y siempre ha contado con jugadores alemanes como Paul Wanner en sus filas. El Saint-Gilloise y el Paphos participan por primera vez, así que será importante que no subestimemos a estos equipos", agregó Neuer.