Ningún empate en los diez precedentes oficiales entre el Girona y el Sevilla

El Sevilla ganó sus tres primeros duelos contra el Girona sin encajar un solo gol: por la mínima en los dos partidos de la Liga 2017-2018 (Muriel marcó en Motilivi y Sarabia lo hizo en el Sánchez-Pizjuán) y 2-0, con goles de Banega y Sarabia, en la ida de la campaña siguiente.

En la devolución de visita del curso 2018-2019, el solitario gol de Portu comenzó una racha victoriosa del Girona contra el Sevilla de seis partidos, que siguió en la campaña 2022-2023: en Montilivi, los locales Stuani y Yangel Herrera remontaron el tanto inicial de Nianzou; y Juanpe y Castellanos certificaron el 0-2 en la vuelta.

Los gerundenses también le ganaron los dos partidos a los sevillistas en el curso 2023-2024, por 1-2 fuera, con goles de Herrera, Aleix García y del local Gudelj y por 5-1 en casa, cuando Isaac adelantó a los visitantes pero remontó el equipo de Míchel con un triplete de Dovbyk más sendas anotaciones de Tsygankov y Stuani.

Hace justo un año, el 1 de septiembre de 2024, el Girona logró otro 0-2 en el Sánchez-Pizjuán, donde marcaron Iván Martín y Abel Ruiz, pero el Sevilla cortó esta serie de seis derrotas seguidas al remontar en Montilivi (1-2), mediante Saúl y Lukebakio, el tanto inicial de Arnau.

