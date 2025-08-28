Fútbol Internacional

Ningún empate en los diez precedentes oficiales entre el Girona y el Sevilla

Sevilla (España), 28 ago (EFE).- El Sevilla, que disputa este sábado su partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) en el campo del Girona, presenta una estadística curiosa ante el equipo gerundense, pues no se registró ningún empate en los diez precedentes entre ambos, saldados con cuatro triunfos para los andaluces y seis para los catalanes.

Por EFE
28 de agosto de 2025 - 08:20
El Sevilla ganó sus tres primeros duelos contra el Girona sin encajar un solo gol: por la mínima en los dos partidos de la Liga 2017-2018 (Muriel marcó en Motilivi y Sarabia lo hizo en el Sánchez-Pizjuán) y 2-0, con goles de Banega y Sarabia, en la ida de la campaña siguiente.

En la devolución de visita del curso 2018-2019, el solitario gol de Portu comenzó una racha victoriosa del Girona contra el Sevilla de seis partidos, que siguió en la campaña 2022-2023: en Montilivi, los locales Stuani y Yangel Herrera remontaron el tanto inicial de Nianzou; y Juanpe y Castellanos certificaron el 0-2 en la vuelta.

Los gerundenses también le ganaron los dos partidos a los sevillistas en el curso 2023-2024, por 1-2 fuera, con goles de Herrera, Aleix García y del local Gudelj y por 5-1 en casa, cuando Isaac adelantó a los visitantes pero remontó el equipo de Míchel con un triplete de Dovbyk más sendas anotaciones de Tsygankov y Stuani.

Hace justo un año, el 1 de septiembre de 2024, el Girona logró otro 0-2 en el Sánchez-Pizjuán, donde marcaron Iván Martín y Abel Ruiz, pero el Sevilla cortó esta serie de seis derrotas seguidas al remontar en Montilivi (1-2), mediante Saúl y Lukebakio, el tanto inicial de Arnau.

