Rafa Yuste: "Fermín tiene contrato con el club, estamos muy contentos con él"

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- El vicepresidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha asegurado este jueves, ante los rumores que sitúan al centrocampista Fermín López en la órbita del Chelsea inglés, que el jugador "tiene contrato con el club" y que en la entidad azulgrana están "muy contentos con él".