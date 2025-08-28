Rafa Yuste: "Fermín tiene contrato con el club, estamos muy contentos con él"

"Fermín tiene contrato con el club, estamos muy contentos con él y, por tanto, es jugador del Barça”, recalcó Yuste en la zona mixta del Foro Grimaldi de Mónaco al micrófono de Movistar Plus tras el sorteo de la Liga de Campeones.
Respecto al estadio en el que el Barcelona disputará sus encuentros como local en la presente edición de la máxima competición continental —una decisión que debía comunicar antes de este jueves—, el dirigente se limitó a señalar que el club lo comunicará "en breve".
"El club anunciará próximamente dónde jugaremos y emitirá un comunicado al respecto", explicó Yuste, sin ofrecer más detalles sobre la sede de los partidos europeos a partir del 16 de septiembre.
En cuanto al sorteo, en el que el Barça, integrante del Bombo 1, quedó encuadrado con Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt, Olympiacos y Copenhague en casa, y Chelsea, Brujas, Slavia Praga y Newcastle a domicilio, Yuste subrayó que "no hay rivales fáciles en la mejor competición del mundo" y apeló a la humildad del equipo para conseguir lo que "tanto anhelamos los 'culés'.
"Respetamos al campeón de Europa y al campeón del mundo, pero vamos a darlo todo para intentar ganar la 'Champions'. Como dice el técnico Hansi Flick, paso a paso", concluyó.