Vivian: "El objetivo es salir con la máxima ambición, ya veremos a dónde podemos llegar"

Redacción deportes, 28 abr (EFE).- El defensa internacional Dani Vivian aseguró, tras conocer a sus ocho primeros rivales, que el principal objetivo del Athletic Club en la primera fase de la Liga de Campeones es "salir con la máxima ambición" y "paso a paso" ver "hasta dónde" pueden llegar en la competición.