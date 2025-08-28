Zanetti: "El Atlético tiene un gran equipo y encontrará el camino correcto pronto"

El Inter jugará contra el Liverpool, el Borussia Dortmund, el Arsenal, el Slavia Praga, el Ajax, el Kairat Almay y el Union Saint Gilloise, además del Atlético Madrid.

"Ha sido un sorteo con grandes equipos. Nos ha tocado con el Atleti en su campo. Es un gran equipo con un gran entrenador al que conozco bien porque fue compañero mio. También conozco a alguno de sus jugadores. Va a ser un partido difícil porque además jugamos además en su campo", dijo en Movistar el representante del Inter.

Zanetti espera que el cuadro rojiblanco, que en LaLiga no ha empezado bien y todavía no ha ganado, haya mejorado sensiblemente cuando entre en acción la competición europea. "Estamos en el comienzo y el Atleti tiene un gran equipo y encontrará el camino correcto en pocos partidos", dijo.

En definitiva, el argentino calificó el sorteo como "equilibrado".

"Para nosotros todos los partidos son difíciles y hay que ir partido tras partido", concluyó.