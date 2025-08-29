Albiol, Vardy, Hojlund... los posibles movimientos del fútbol italiano

"La idea es seguir jugando. El sueño es hacerlo en Italia", declaró el central, que hará 40 años en septiembre, en una entrevista con 'Corriere dello Sport'.

La oportunidad la tiene en Pisa, con el club recién ascendido que entrena un campeón como Alberto Gilardino.

El exjugador del Nápoles, que desea terminar su carrera en Italia y mudarse junto a su familia, está negociando directamente con el club como agente libre por un contrato hasta junio 2026.

"Podría actuar como tutor de una defensa formada por jugadores muy jóvenes. Es posible que logremos convencerlo", declaró Giuseppe Corrado, presidente del club. En su regreso a la Serie A, el Pisa logró un empate ante el Atalanta.

Una de las operaciones más inesperadas del mercado veraniego es, sin duda, la que trata de cerrar el Cremonese. En su regreso a la Serie A, después de un estreno magnífico con victoria ante el Milan en San Siro, el club sueña con un histórico como Jamie Vardy, actualmente sin equipo.

Vardy, de 38 años, fue protagonista de la histórica Premier League que levantó el Leicester en 2016, disputó su último partido el pasado 18 de mayo en el King Power Stadium, despedido con honores por parte de una afición entregada cuando anotó su último gol con la camiseta de los 'Zorros'.

El Cremonese apuesta por el 3-5-2 y en plantilla cuenta con el paraguayo Antonio Sanabria, el nigeriano David Okereke y los italianos Manuel De Luca y Federico Bonazzoli para ocupar esas dos plazas de ataque.

Prácticamente cerradas están, según apuntan medios locales, las llegadas de Rasmus Hojlund y del macedonio Eljif Elmas.

El delantero del Manchester United conoce el fútbol italiano, pues militó en el Atalanta (2022-23). Su llegada es fundamental para el equipo de Antonio Conte tras la lesión de larga duración del belga Romelu Lukaku, fuera al menos 4 meses.

Elmas, por su parte, regresará procedente del Leipzig a la que fue su casa durante 5 años (2019-2024), donde ganó el histórico 'Scudetto' de 2022.

Ambas operaciones apuntan a cerrarse mediante el acuerdo de cesión por una temporada con obligación de compra

Más refuerzos en arribo para el Roma de Gian Piero Gasperini que se sumarán a los del jamaicano Bailey, el brasileño Wesley, el inglés Ferguson y el marroquí El Aynaoui, entre otros.

El griego Konstantinos Tsimikas, del Liverpool; y el polaco jan Zoplkowski, del Legia Varsovia, están muy cerca de cerrar su fichaje por el club romanista.

Más dudas ofrece el caso del ucraniano Artem Dovbyk, que después de no cerrar su salida al Villarreal podría recalar en el Milan como refuerzo de última hora.

Después de dos operaciones al limbo con el nigeriano Victor Boniface y el danés Conrad Harder, el francés Christopher Nkunku llegó a Milán (norte) para superar el reconocimiento médico y firmar como nuevo delantero 'rossonero'.

El club, que vendió al alemán Malik Thiaw al Newcastle por unos 40 millones de euros, persigue ahora al suizo Manuel Akanji, del Manchester City, para reforzar la defensa.

La confirmación de que el serbio Dusan Vlahovic se quedará "al 99%" y el fichaje como agente libre de canadiense Jonathan David desde el Lille pueden comprometer el fichaje del francés Randal Kolo Muani por la 'Juve'. El francés, propiedad del PSG, estuvo desde enero en el club turinés.

La 'Juve', según medios locales, habría pensado en Nicolas Jackson (Chelsea) como alternativa a Kolo Muani en caso de no poder cerrar finalmente su incorporación.